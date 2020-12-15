Справу відкрито за статтею "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".

За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Справу відкрито за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

У прокуратурі додали, що інформація про падіння трьох електроопор на шляхопроводі надійшла до правоохоронців близько 15:00.

"Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Постраждалих серед громадян немає", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Солом’янського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.

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Шулявський міст в Києві: падіння стовпів у вівторок

Сьогодні, 15 грудня, на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач, розташовані на смузі руху в напрямку вул. Гетьмана та вул. Довженка.

Рух на шляхопроводі перекритий в обох напрямках, проводиться демонтаж електроопор та обстеження інших опор на мосту.

Змінено маршрути тролейбусів №№ 30, 27, 22 та 42 через пошкодження контактної мережі на шляхопроводі.

Тролейбус №30 курсує наразі в обидва напрямки через Повітрофлотський пр-т – станцію метро "Лук’янівська" – станцію метро "Дорогожичі".

Рух інших тролейбусів організовано: маршруту №22 - до вул. Дегтярівська та Індустріального шляхопроводу; № 27 - ст. м. "Почайна" - вул. Дегтярівська; мар-т №42 - до Індустріального шляхопроводу.

Реконструкцію Шулявської розв'язки було проведено минулого, 2019 року.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

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Автор: Юлія Петриченко