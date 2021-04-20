Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту, тривають слідчі дії.

В Луцькому районі Волинської області чоловік зґвалтував дівчину, яку погодився підвезти на автомобілі.

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Про це з посиланням на джерела повідомив сайт «Волинські новини». Зазначається, що інцидент стався 19 квітня. Постраждала їхала з Луцька у інше місто. Її підвозив незнайомий чоловік, який і вчинив насильство.

Як повідомляє ТСН, інформацію підтвердили у поліції Волинської області. До них дійсно надійшло звернення від 20-річної дівчини.

"До поліції надійшло звернення від 20-річної мешканки Володимиро-Волинського району про зґвалтування. Зараз тривають слідчі дії та проведено ряд експертиз. Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту", - повідомили правоохоронці.

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Автор: Дмитро Захаров