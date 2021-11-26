Патрульні оперативно затримали двох зловмисників, третьому вдалося втекти.

Львівським правоохоронцям вдалося затримати двох чоловіків, які залишили напис "За Степана Бендера", імовірно сплутавши "Бендера" з прізвищем Бандери, на Личаківському кладовищі поряд з могилами польських військових.

Про це повідомляє прес-служба патрульних.

Близько 17:00 25 листопада патрульні четвертого батальйону помітили трьох підозрілих чоловіків біля Личаківського кладовища, які згодом зайшли на територію поховань.

Втративши невідомих з поля зору, патрульні покликали на підмогу додаткові екіпажі колег та обстежили територію.

Біля арок з похованнями польських військових копи побачили, що чоловіки розфарбовують одну зі стін провокативними написами.

Вандали залишили напис червоною і чорною фарбами "За Степана Бендера" і напис жовто-блакитною фарбою "Ляхи".

Патрульні оперативно затримали двох зловмисників, третьому вдалося втекти. Виявилося, що провокатори – віком 43 та 49 років – родом з Донецької області.

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Автор: Віолетта Орлова