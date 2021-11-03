Обшуки у чиновників проводили в рамках кримінального провадження про зловживання владою, дізналися журналісти.

Співробітники служби безпеки України прийшли з обшуками до двох високопоставлених українських чиновників.

СБУ прийшла з обшуками до віце-прем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка, а також в.о. голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова, йдеться на сторінці "ЄвроМайдан – EuroMaydan" в Facebook.

Обшуки у чиновників проводить НАБУ в рамках провадження, яке розслідується за ст. 364 Кримінального кодексу ("Зловживання владою або службовим становищем"), повідомили "Українські новини", посилаючись на своє джерело.

Активісти також показали фотографії, на яких силовики зняті під час роботи.

На одному зі знімків видно, як озброєний співробітник СБУ по драбині підіймається на паркан біля приватного будинку.

Ще на одному фото знято, як силовики працюють у кабінеті.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що Олексій Любченко подав заяву на звільнення з посади міністра економіки. Любченко став міністром 20 травня.

Раніше – у квітні, Кабмін призначив його на п'ять років головою Державної податкової служби.

Євген Олейніков з 6 травня був призначений заступником голови податкової служби, а пізніше став в.о. очільника відомства.

Автор: Екатерина Присяжнюк