За цей інцидент також отримав догану заступник директора закладу освіти з навчально-виховної роботи.

Вчительку київської школи №58, яка побила учня з особливими освітніми потребами, звільнили.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

«Вчителя початкових класів було звільнено з обійманої посади за вчинення аморального поступка, не сумісного з продовженням даної роботи (відповідно до пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю України)», - йдеться у повідомленні.

За цей інцидент також отримав догану заступник директора закладу освіти з навчально-виховної роботи.

Зазначається, що Людмила Денісова напередодні надіслала запит до Шевченківської районної у Києві держадміністрації за фактом порушення права учня з особливими потребами освіти школи І – ІІІ ступенів № 58 столиці на гідне ставлення та права на захист від насильства.

У запиті вона вимагала повідомити, яких заходів дисциплінарного впливу вжили стосовно вчителя та поінформувати про проведену роботу щодо недопущення порушень прав дітей на гідне ставлення, захист від насильства та запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Що кажуть у КМДА

У профільному департаменті столичної держадміністрації заявили про початок перевірки в школі. Кажуть, що про інцидент дізналися минулої ночі після публікації відео.

"Шановні колеги, ще раз наголошуємо, навчальний заклад - це простір безпеки для дітей та відповідальності дорослих! Перевірка буде здійснена максимально ретельно із залученням правоохоронних органів і служби у справах дітей. Після закінчення перевірки, в рамках чинного законодавства, будуть прийняті відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту", - сказано в повідомленні на сторінці Департаменту освіти і науки Києва в Facebook.

Згодом нардеп Сушко заявив, що керівництво управління освіти Шевченківського району погрожує кримінальними справами автору відео - асистенту вчительки, який нібито не зупинив її.

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Автор: Денис Прядко