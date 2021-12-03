Жінка частково визнала провину сина.

Матір учня ліцею в селі Вичівка Рівненської області судили через те, що він цькував вчительку у соцмережі Instagram. Школяр опублікував відео та писав образи на її адресу.

Про це йдеться у постанові Зарічненського районного суду.

У матеріалах справи зазначається, що у травні цього року учень вчинив психологічний булінг (цькування) щодо педагога. Він залишав образливі коментарі на її адресу в Instagram, "внаслідок чого могла бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілої".

Оскільки у матеріалах справи школяра називають малолітнім, йому ще немає 14 років. Відповідальність за його вчинки несуть батьки.

Відповідачкою й справі була матір хлопчика. Жінка часткового визнала провину.

За версією матері хлопчика, того дня вчителька запізнилась на урок. Оскільки її не було, син вирішив поїсти. Коли педагог зайшла і побачила це, почали кричати на учня і змусила викинути їжу. Між ними виник конфлікт.

Згодом мати дізналася, що хлопчик знущався з вчительки у соцмережах. Він опублікував в Instagram відео про потерпілу й писав образи на її адресу.

У матеріалах не уточнюється, що саме за відео поширив хлопчик. Однак він попросив вибачення у вчительки.

Суд підтвердив факт булінгу, тож не виключено, що матір булера визнали б винною і притягнули до адміністративної відповідальності. Однак це стало неможливим із технічних причин.

Читайте такожВ Індії леопард увірвався в школу і напав на учняРіч у тому, що матеріали справи надійшли до суду аж 9 листопада. А стягнення (у справах про булінг найчастіше йдеться про штраф 850 грн та судовий збір 454 грн) суддя може накласти не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення. Тож термін, коли це можна було зробити, сплив ще у серпні – провадження у справі закрили.

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Автор: Марта Гичко