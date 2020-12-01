Він запевнив, що спочатку депутати виконали гімн України, а потім Угорщини.

Голова Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади Арпад Пушкар назвав провокацією з боку конкурентів оприлюднення відео, на якому депутати вказаної ОТГ під час церемонії складання присяги виконують національний гімн Угорщини.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

За його словами, 21 листопада під час першої сесії новообраної ради ОТГ голова територіальної виборчої комісії оголосив результати виборів.

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«Після цього я як голова і всі присутні новообрані депутати прийняли присягу, і всі читали її українською мовою. Також депутати та присутні в залі громадяни співали гімн України, і тільки опісля виконали гімн Угорщини», - уточнив Пушкар.

Він також додав, що з 22 депутатів 17 є представниками угорської нацменшини, саме тому й вирішили виконати угорський гімн.

Пушкар також заявив, що поширення відзнятого відео з виконанням під час сесії тільки угорського гімну є провокацію.

«Ми вважаємо оприлюднення такого відео провокацією. Це зробили конкуренти, які теж балотувалися на посаду голови ОТГ, але не пройшли, тепер вони хочуть зробити міжнаціональний конфлікт. Не знаю, кому він на руку, адже ми завжди жили мирно. І зараз є чим займатися, а не цим», - уточнив голова ОТГ.

Пушкар також зазначив, що всі рішення під час сесії, як до цього (він повторно обраний головою), так і тепер, готуються українською мовою. Засідання зазвичай ведуть українською чи двома мовами, щоб усім все було зрозуміло.

Він наголосив, що підтвердити факти першочергового виконання під час сесії гімну України, складання депутатами присяги українською, ведення саме цієї сесії українською може підтвердити відеозапис, який є в наявності в ОТГ.

«Також це можуть підтвердити присутні в той день на сесії 22 депутати, члени виконкому, запрошені на сесію громадяни, яких загалом було близько півсотні», - запевнив голова.

Пушкар повідомив, що на території Сюртівської ОТГ живе близько 9500 осіб, з них 68% - представники угорської нацменшини, решта – українці, роми тощо.

Що сталося

30 листопада в одній із спільнот у Facebook з'явилося відео, автор якого стверджує, що на ньому депутати Сюртівської ОТГ разом з головою громади після присяги співали угорський гімн.

Сьогодні, 1 грудня, в Службі безпеки України заявили, що перевіряють інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ, які виконали національний гімн Угорщини.

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Автор: Наталія Петерварі