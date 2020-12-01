На Закарпатті Служба безпеки перевіряє інформацію про депутатів Сюртівської сільради, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
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«На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади», – йдеться у повідомленні.
При цьому в СБУ підтвердили, що інцидент стався у День гідності й свободи – 21 листопада.
Гімн депутати виконали за ініціативи голови ОТГ.
«Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування», – інформують в СБУ.
Що сталося
- У понеділок в місцевій Facebook-спільноті виклали відео, на якому депутати Сюртівської ОТГ співали під час складання присяги, 21 листопада, національний гімн Угорщини.
- За словами автора допису, сам голова об’єднання не раз вороже висловлювався щодо України та ставлення українців до угорців. «У нас готують кримський сценарій, а потім плакатимуться і голоситимуть про втрату Закарпаття? Здається, сценарій відкатаний», – писав автор публікації відео.
Угорці на Закарпатті: скандали, які були раніше
- 30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.
- Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.
- Згодом Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.
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