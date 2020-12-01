За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування, повідомили в СБУ.

На Закарпатті Служба безпеки перевіряє інформацію про депутатів Сюртівської сільради, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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«На Закарпатті Служба безпеки України у межах визначеної законодавством компетенції перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

При цьому в СБУ підтвердили, що інцидент стався у День гідності й свободи – 21 листопада.

Гімн депутати виконали за ініціативи голови ОТГ.

«Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування», – інформують в СБУ.

Що сталося

У понеділок в місцевій Facebook-спільноті виклали відео, на якому депутати Сюртівської ОТГ співали під час складання присяги, 21 листопада, національний гімн Угорщини.

За словами автора допису, сам голова об’єднання не раз вороже висловлювався щодо України та ставлення українців до угорців. «У нас готують кримський сценарій, а потім плакатимуться і голоситимуть про втрату Закарпаття? Здається, сценарій відкатаний», – писав автор публікації відео.

Угорці на Закарпатті: скандали, які були раніше

30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.

Згодом Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

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Автор: Яна Ставська