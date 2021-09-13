У зловмисника відібрали гранату, і він знайшов "відмазку".

В Одеській області чоловік ходив селом з бойовою гранатою й погрожував людям її підривом.

Інцидент стався в неділю, 12 вересня, пізно ввечері у селі Визирка, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними відомства, приблизно о 23:00 в поліцію надійшла інформація про те, що п'яний чоловік ходить селом з гранатою, скандалить з людьми та погрожує її підірвати.

Читайте такожВ Одесі клієнти побили касира АТБНа місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які вилучили у чоловіка гранату.

"Надавати пояснення правопорушник відмовився, а пізніше сказав, що вибухівку йому "підкинули", – додали в поліції.

Правоохоронці встановлювали всі обставини надзвичайної події та з'ясовували походження гранати.

Вибухівку відправили на експертизу.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше в Херсонській області стався схожий інцидент – в селищі міського типу Іванівка 45-річний батько чотирьох дітей забарикадувався в будинку і погрожував підірвати житло. Пізніше з'ясувалося, що чоловік під час сімейної сварки взяв гранату і почав погрожувати рідним.

Дружина та діти покинули будинок й викликали співробітників поліції, а чоловік замкнувся на другому поверсі будинку та відмовлявся виходити. Пізніше зловмисника затримали правоохоронці. У чоловіка знайшли дві гранати.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк