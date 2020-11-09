На Херсонщині 51-річному водію рейсового автобуса «Еталон» повідомлено про підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули дві жінки.
Читайте такожВ Одесі жінка викрала таксі та потрапила на ньому в ДТП (фото, відео)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області.
Зазначається, що водій маршрутного автобуса пройшов освідування за допомогою алкотестера «Драгер». Алкоголю в його крові не виявлено.
Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також в поліції додали, близько 30 пасажирів автобуса звернулись в лікарню. Нині вони проходять медичне обстеження.
Смертельна аварія на Херсонщині: що відомо
Вранці 9 листопада в с. Садове Білозерського району Херсонської області перекинувся рейсовий автобус.
Внаслідок аварії загинули дві жінки віком 42 та 54 років, 10 людей травмувалися.
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