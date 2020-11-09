Алкоголю в крові водія не виявлено.

На Херсонщині 51-річному водію рейсового автобуса «Еталон» повідомлено про підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули дві жінки.

Читайте такожВ Одесі жінка викрала таксі та потрапила на ньому в ДТП (фото, відео)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Зазначається, що водій маршрутного автобуса пройшов освідування за допомогою алкотестера «Драгер». Алкоголю в його крові не виявлено.

Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також в поліції додали, близько 30 пасажирів автобуса звернулись в лікарню. Нині вони проходять медичне обстеження.

Смертельна аварія на Херсонщині: що відомо

Вранці 9 листопада в с. Садове Білозерського району Херсонської області перекинувся рейсовий автобус.

Внаслідок аварії загинули дві жінки віком 42 та 54 років, 10 людей травмувалися.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська