Саме дорослі купили 16-річному хлопцю автомобіль.

Батьків винуватця смертельної ДТП у Харкові Миколи Харківського можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Про це на брифінгу за результатами судового засідання 28 жовтня повідомив представник прокуратури Дмитро Чубенко.

Він пояснив, що саме дорослі купили 16-річному хлопцю автомобіль. При цьому вони "пасивно" ставилися, що їхній неповнолітній син, не маючи водійських прав, кермує легковиком.

"Йому на момент вчинення ДТП було 16 років. Особа не може кермувати транспортним засобом в такому віці. Це без варіантів. Він не мав водійського посвідчення. Батьки мали це розуміти. І швидше за все розуміли. Але допускали підлітка до кермування автомобілем та всіляко сприяли", – сказав Чубенко.

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"Це важливо як в адміністративному напрямку, тобто складення протоколу на батьків за невиконання батьківських обов’язків, або, можливо, навіть у рамках кримінального провадження, оскільки події у подальшому спричинили до таких тяжких наслідків", – відповів Чубенко.

28 жовтня Харківського заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Смертельна ДТП у Харкові

Ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина з тяжкими травмами доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримали.

За даними поліції, він перебував на умовному терміні покарання за завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України), а у вересні цього року на нього було складено протоколи про адміністративні правопорушення (водіння автомобілем без посвідчення водія та перевищення допустимої швидкості).

27 жовтня юнаку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Автор: Яна Ставська