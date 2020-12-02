У Києві сталася ДТП за участю бензовоза та вантажівки. В результаті аварії загинула одна людина.
Читайте також"Авто просто розірвало": у Києві ввечері сталася ще одна серйозна ДТП (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За попередніми даними, бензовоз протаранив припарковану вантажівку.
«Сталося це серед ночі на виїзді зі столиці. Водій вантажівки припаркувався, щоби відпочити та не їхати вночі. А прокинувся від потужного удару. Бензовоз протаранив вантажну машину й ще з 50 метрів її протягнув. Його передню частину зім'яло повністю», – говориться у сюжеті.
Водій бензовозу отримав несумісні з життям травми. Із салону його тіло діставали рятувальники.
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