Смертельна аварія трапилася поблизу одного з міст регіону.

В понеділок увечері, 21 лютого, біля міста Лиман Донецької області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка, загинули чотири особи, три – травмовані.

За попередніми відомостями, водій мікроавтобуса Renault в'їхав у вантажівку MAN, яка стояла на узбіччі дороги з увімкненим аварійним світлом, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в регіоні.

У відомстві додали, що жертвами ДТП в Донецькій області стали водій мікроавтобуса та ще троє пасажирів.

Попередньо смертельну аварію правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що у Миколаївській області неподалік села Курячі Лози зіткнулися автомобілі Toyota та MAN. В результаті ДТП на Миколаївщині загинули п'ять осіб, зокрема, дитина у віці близько 7-8 років.

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