Можливо, водій мікроавтобусу не помітив у темряві дорожні знаки та виїхав на зустрічку.

На трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП. "Лобом у лоб" на повній швидкості зіткнулися мікроавтобус та вантажівка, троє людей загинуло.

Про це повідомляє ТСН.

Аварія сталася 10 лютого, пізно ввечері. Біля села Міщанка у Лиманському районі посеред траси зіткнулися мікроавтобус Nissan NV200 та тягач MAN. Водій і двоє пасажирів буса загинули на місці. Водій фури потрапив до лікарні з травмами.

Удар машин був настільки сильним, що величезна завантажена фура перекинулася, кузов машини викинуло з дороги, а причіп відірвався. З тягача навіть випала кукурудза, яку він віз.

На місці ДТП дорога розширюється до чотирьох смуг. Можливо, водій мікроавтобусу не помітив у темряві дорожні знаки та виїхав на зустрічку. Поліція вже встановлює обставини події.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чернігові водій таксі за кермом впав у наркотичну кому. Чоловік в’їхав у припарковану автівку.

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