Жертвами вибуху в Дніпрі стали двоє людей, які перебували в салоні авто.

Загиблий внаслідок сьогоднішнього вибуху в Дніпрі киянин Олексій Кавлак був членом ради громадської організації "Український легіон". При цьому він не є ветераном АТО, як раніше повідомляли ЗМІ.

Про це пише "Обозреватель" із посиланням на інформацію, надану в організації. Чоловік мав позивний "Змій" і був старшим інструктором Легіону, командиром взводу Київської Святошинської роти, інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини.

За даними ЗМІ, до Дніпра він разом з іншими представниками організації прибув ще 11 вересня для участі в заходах до Дня міста. Вони проводили вулиці майстер-класи з реанімації, допомоги в ДТП тощо.

"Він часто проводив заняття, навчаючи людей тактичної медицини. Це був його напрямок. Позивний "Змій". Був не останньою людиною в "Українському Легіоні", - так описують загиблого в організації.

Її голова Олександр Санніков повідомив, що Кавлак не брав участі в боях на Донбасі, а членом "Легіону" був з 2014 року.

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"Інструктор із домедичної допомоги, мав багато виїздів для проведення тренінгів у війська та на передову. Брав участь у проєкті з мінної безпеки – навчання проводилися на території Луганської й Донецької областей для школярів. Ще багато зробив у напрямку національно-патріотичного виховання молоді – проєкт "Нащадки вільних". А останнім часом започаткував власний – Aid Brothers", – каже Санніков.

Вибух у Дніпрі: подробиці

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня близько 9-ї ранку на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля Nissan Primera загинули чоловік та жінка, які перебували всередині транспортного засобу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху загинули волонтер Олексій Кавлак та спікер головного управління ДСНС Дніпропетровщини Дар'я Гречіщева.

Автор: Юрій Годован