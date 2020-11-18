За даними поліції, обійшлося без постраждалих.

У Києві через ускладнення погодніх умов вночі сталося майже півсотні аварій.

Про це повідомляє прес-служба столичної патрульної поліції.

"Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без потерпілих. Найбільше, а саме 10 ДТП, трапилось у Оболонському районі. Найменше - 1 ДТП у Подільському", - йдеться у повідомленні.

Столичних водіїв закликали зважати на погоду та не порушувати правила дорожнього руху.

Як повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, на Троєщині вранці сталася ДТП за участі фури та трамвая. Рух громадського транспорту було тимчасово заблоковано.

Як перший сніг вплинув на ситуацію на дорогах, чи були вранці затори у Києві - читайте за посиланням.

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Автор: Юрій Годован