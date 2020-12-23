За попередніми даними, подружня пара переходила дорогу по пішохідному переходу.

Вранці на Житомирській трасі позашляховик на смерть збив двох людей.

Читайте такожВ Одесі чоловік стріляв у поліцейських, які приїхали до нього з обшукомПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Ймовірно, причиною ДТП міг стати снігопад - Київ і область замітає з самого ранку.

За попередніми даними, подружня пара переходила дорогу по пішохідному переходу, коли їх на швидкості збив автомобіль Porsche.

Зазначається, що автомобіль протягнув тіла людей на 50 метрів від пішохідного переходу. На місці працює поліція.

Сніг у Києві

Київ у середу, 23 грудня, почало засипати снігом. Опади фіксують у кількох районах української столиці.

Станом на ранок, на 10:00, сніг можна спостерігати в Подільському районі. Там він менш ніж за годину присипав землю. У Святошинському районі опади теж є, але не такі сильні.

Через снігопад Київ скутий глухими заторами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН