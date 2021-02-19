Один з силовиків зараз перебуває у важкому стані в лікарні.

На станції метро "Університет" у Києві група спортсменів по-звірячому побила співробітників СБУ.

Про це повідомляється в центрі "Миротворець" на сторінці у Facebook.

"11.02.2021 року на станції метро "Університет" в Києві група осіб напала на двох співробітників СБУ, один з яких зараз перебуває у важкому стані в лікарні. Центр "Миротворець" просить тих, кому відомі нападники, надати інформацію про них», - йдеться в повідомленні.

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У коментарях до цього посту виклали і відео події в столичній підземці.

Як повідомляє "Резонанс" з посиланням на поінформовані джерела, мова йде про молодих професійних спортсменів - всього сім чоловік - майстрів спорту з бойового самбо, неодноразових переможців національних чемпіонатів і міжнародних змагань.

Їм повідомлено про підозру за ч.2 ст. 296 (Хуліганство) КК.

Повідомляється, що спортсмени не платили за проїзд у метро, просто перестрибнувши через турнікети. Їм зробили зауваження співробітники СБУ, які їхали поруч на ескалаторі. І спортсмени "помстилися" їм вже на платформі.

Також повідомляється, що у співробітника СБУ - перелом кісток носа, носової перегородки, відкрита черепно-мозкова травма. Потерпілий - офіцер військової контррозвідки, який воював на Донбасі, зокрема, в Широкиному і Авдіївці.

За даними "Резонансу", 18 лютого суд обрав спортсменам запобіжний захід - двох неповнолітніх передали під нагляд батьків, інших відпустили під особисте зобов'язання.

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Автор: Денис Прядко