На станції метро "Університет" у Києві група спортсменів по-звірячому побила співробітників СБУ.
Про це повідомляється в центрі "Миротворець" на сторінці у Facebook.
"11.02.2021 року на станції метро "Університет" в Києві група осіб напала на двох співробітників СБУ, один з яких зараз перебуває у важкому стані в лікарні. Центр "Миротворець" просить тих, кому відомі нападники, надати інформацію про них», - йдеться в повідомленні.
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У коментарях до цього посту виклали і відео події в столичній підземці.
Як повідомляє "Резонанс" з посиланням на поінформовані джерела, мова йде про молодих професійних спортсменів - всього сім чоловік - майстрів спорту з бойового самбо, неодноразових переможців національних чемпіонатів і міжнародних змагань.
Їм повідомлено про підозру за ч.2 ст. 296 (Хуліганство) КК.
Повідомляється, що спортсмени не платили за проїзд у метро, просто перестрибнувши через турнікети. Їм зробили зауваження співробітники СБУ, які їхали поруч на ескалаторі. І спортсмени "помстилися" їм вже на платформі.
Також повідомляється, що у співробітника СБУ - перелом кісток носа, носової перегородки, відкрита черепно-мозкова травма. Потерпілий - офіцер військової контррозвідки, який воював на Донбасі, зокрема, в Широкиному і Авдіївці.
За даними "Резонансу", 18 лютого суд обрав спортсменам запобіжний захід - двох неповнолітніх передали під нагляд батьків, інших відпустили під особисте зобов'язання.
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