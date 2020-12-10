На цей час поліція встановлює причини вчинку чоловіка.

У Шевченківському районі Києва в середу, 9 грудня, 38-річний чоловік намагався застрелитися з пістолета на очах у своїх рідних.

Про це Obozrevatel повідомили в прес-службі поліції Києва, причини такого вчинку потерпілого поки невідомі.

"Це сталося у квартирі будинку на вулиці Нагірній. Його госпіталізували у важкому стані", - уточнили в поліції.

Читайте такожНа Львівщині хлопець ледь не вбив матір колишньої та застрелився (відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН