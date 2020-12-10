Інцидент стався на вулиці Нагірній / ілюстрація REUTERS
У Шевченківському районі Києва в середу, 9 грудня, 38-річний чоловік намагався застрелитися з пістолета на очах у своїх рідних.
Про це Obozrevatel повідомили в прес-службі поліції Києва, причини такого вчинку потерпілого поки невідомі.
"Це сталося у квартирі будинку на вулиці Нагірній. Його госпіталізували у важкому стані", - уточнили в поліції.
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