Чоловікам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Суд взяв під варту завідувача патологоанатомічного відділення та лікаря-патологоанатома однієї з міських лікарень Києва. Медиків ще навесні затримали на вимаганні хабарів від родичів COVID-померлих.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва у Facebook.

За окрему "винагороду" недоброчесні медики пропонували прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання, що передбачено законодавством як безкоштовні послуги.

Фігурантів затримали навесні 2021 року. Обидвом повідомили про підозру.

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"Наразі матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скеровано до суду для розгляду справи по суті", – інформують правоохоронці.

Чоловікам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

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