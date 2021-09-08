В одній сім'ї отруїлися відразу п'ятеро дітей. Життя однієї дитини під загрозою, дізналися журналісти.

Малолітні сестри з багатодітної родини з села Крутогорб Вінницької області, які померли в лікарні, отруїлися смертельно отруйним грибом.

Отруєння сталося через бліду поганку, повідомляє ТСН з посиланням на відомості в. о. завідувача реанімації Гайсинської лікарні Дмитра Кондратюка.

Отруїлися п'ятеро з восьми дітей, яких 40-річна мати виховувала сама. Сім'я перебувала на обліку в соцслужбі.

Троє дітей, які отруїлися й вижили, госпіталізовані в обласну дитячу лікарню. Життя однієї дитини – 13-річного В'ячеслава, було під загрозою.

У поліції Вінниччини зазначили, що жінка не змогла пояснити, як її діти наїлися грибів.

"Вони десь там збирали гриби, вона закривала, дітям вона не давала їх їсти...", – поділилися правоохоронці.

Раніше в поліції повідомляли, що в місті Гайсин Вінницької області 5 вересня в реанімацію центральної лікарні потрапили дві сестри у віці 4 і 13 років. У дівчаток були симптоми гострого отруєння невідомою речовиною. До лікарні також потрапив їх 12-річний брат.

Правоохоронці з'ясували, що діти могли отруїтися грибами або лісовими ягодами.

ЗМІ дізналися, що одна з сестер померла 5 вересня, а інша – 6 числа.

Пізніше журналісти з'ясували, що старшій дівчинці було 12 років, і її звали Владислава.

Мати постраждалих спочатку нікому не говорила, що діти могли отруїтися грибами й сама лікувала їх в домашніх умовах протягом п'яти днів.

Варто підкреслити, що лікарі не рекомендують дітям до 12 років вживати в їжу будь-які гриби.

Після смерті дівчаток у поліції розпочали провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Остаточну причину смерті дітей можуть встановити судмедексперти.

У нашій країні за умисне вбивство двох осіб загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в Україні передбачено покарання за невиконання обов'язків по вихованню дитини – це ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо людина вперше вчинила таке правопорушення, їй загрожує попередження або штраф у сумі від 50 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (становить 17 гривень).

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Автор: Екатерина Присяжнюк