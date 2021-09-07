Внаслідок отруєння у дітей відмовили внутрішні органи.

Матір померлих внаслідок отруєння грибами дівчаток у Крутогорбі Вінницької області не повідомляла медикам можливі причини раптового погіршення здоров’я своїх дітей.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

5 вересня до центральної лікарні міста Гайсин потрапили діти віком 4 і 13 років з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Під час надання медичної допомоги потерпілі померли.

До лікарні потрапив і 12-річний брат загиблих.

У коментарі ТСН в.о. завідувача реанімації Гайсинської лікарні Дмитро Кондратюк розповів, що внаслідок отруєння у дітей відмовили внутрішні органи.

Водночас кореспондент додає, що матір потерпілих про гриби мовчала. 5 днів жінка пробувала самостійно лікувати неповнолітніх у домашніх умовах.

"Дівчаток врятувати медикам не вдалося. У дітей відмовили внутрішні органи. Чим вони могли отруїтися, тоді лікарі не знали, бо матір нічого не пояснювала. Лише згодом стало зрозуміло, що отрута була в грибах", – пояснив медик.

40-річна мешканка Вінниччини виховувала дітей сама, на обліку у соцслужбах родина не перебувала. Слідчим вона розповіла, що у той день була зайнята, а старші діти доглядали на кухні молодших.

Після смерті сестер правоохоронці розпочали провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Призначена низка експертиз. Остаточну причину смерті дітей можуть встановити судмедексперти.

За умисне вбивство двох або більше осіб загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Автор: Іван Бойко