До того, як потрапити до лікарні, дівчата їли гриби, розповіла їхня мати.

У місті Гайсин Вінницької області у неділю, 5 вересня, у реанімацію центральної лікарні потрапили дві сестри – одній госпіталізованій 4 роки, а іншій – 13. У дівчат були симптоми гострого отруєння невідомою речовиною.

Сестри померли під час надання меддопомоги, правоохоронці перевіряють професійність дій медиків, повідомили у вівторок, 7 вересня, у Головному управлінні Нацполіції у регіоні.

В поліції додали, що діти могли отруїтися грибами або лісовими ягодами.

До лікарні також потрапив 12-річний брат дівчат.

Після смерті сестер правоохоронці розпочали провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Призначена низка експертиз. Остаточну причину смерті дітей можуть встановити судмедексперти.

У лікарні опинилися діти з багатодітної родини із села Крутогорб, повідомляє vinnitsa.info. За відомостями видання, одна з сестер померла 5 вересня, а іншої не стало 6 числа.

Мати говорила, що до того, як потрапити до лікарні, діти їли лісові ягоди та гриби.

Варто зазначити, що дітям до 12 років лікарі не рекомендують вживати будь-які гриби.

Нагадаємо, в Україні за умисне вбивство двох або більше осіб загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Автор: Екатерина Присяжнюк