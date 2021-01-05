Їм загрожує покарання у вигляді штрафу розміром від 340 до 510 грн.

За 5 днів нового року поліцейські виявили у зоні Чорнобильської атомної електростанції 14 незаконних туристів.

Читайте такожСБУ затримала чоловіка, який закликав до відокремлення Закарпаття від УкраїниПро це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України в Київській області.

"Днями, під час патрулювання зони ЧАЕС, біля відселеного міста Прип’ять поліцейські виявили п’ятьох шукачів екстремального туризму. Ними виявились 23-річний та 36-річний жителі Вінниччини, 29-річний киянин, 20-річний житель Житомирської області та 20-річний одесит", - йдеться в повідомленні.

Крім того, дев’ятьох туристів-екстремалів з міста Києва правоохоронці виявили поблизу сіл Поліське, Мартиновичі та біля КПП "Чорнобиль-2". "Найстаршому з них 32 роки, а наймолодшому - 20", - зазначили в поліції.

Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 грн). Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення, додали в поліції.

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Автор: Тетяна Поляковська