За 5 днів нового року поліцейські виявили у зоні Чорнобильської атомної електростанції 14 незаконних туристів.
Читайте такожСБУ затримала чоловіка, який закликав до відокремлення Закарпаття від УкраїниПро це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України в Київській області.
"Днями, під час патрулювання зони ЧАЕС, біля відселеного міста Прип’ять поліцейські виявили п’ятьох шукачів екстремального туризму. Ними виявились 23-річний та 36-річний жителі Вінниччини, 29-річний киянин, 20-річний житель Житомирської області та 20-річний одесит", - йдеться в повідомленні.
Крім того, дев’ятьох туристів-екстремалів з міста Києва правоохоронці виявили поблизу сіл Поліське, Мартиновичі та біля КПП "Чорнобиль-2". "Найстаршому з них 32 роки, а наймолодшому - 20", - зазначили в поліції.
Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 грн). Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення, додали в поліції.
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