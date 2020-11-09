Стрільця поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

В одному із сіл Городнянського району Чернігівщини п’яний чоловік вчинив стрілянину на пилорамі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Повідомлення про інцидент на території лісопереробного підприємства надійшов до поліції у неділю, 8 листопада. На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції.

Правоохоронці встановили, що 38-річний мешканець села, перебуваючи у нетверезому стані, на ґрунті неприязних відносин зчинив конфлікт з працівниками пилорами. В процесі з’ясування стосунків громадянин зробив кілька пострілів з мисливського карабіна «Сайга». Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

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Поліцейські затримали стрільця та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зброю та стріляні гільзи вилучено.

Поліція встановила, що карабін не зареєстрований належним чином. За словами зловмисника, зброя була власністю його батька, загиблого понад 20 років тому. Відтоді «Сайгою» ніхто не користувався. Ця інформація наразі перевіряється.

Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Автор: Денис Прядко