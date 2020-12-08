Спікер ДПСУ Андрій Демченко підкреслив, що українська сторона зацікавлена в об'єктивній і всебічній перевірці.

Російська сторона відмовилася від зустрічі з українськими прикордонниками, заявивши, що ФСБ буде сама розслідувати інцидент зі стріляниною, що стався 4 грудня.

Про це УП повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Ще одну прикордонно-представницьку зустріч на більш високому рівні ініціювали українські прикордонники. Перша відбулася між помічниками прикордонних представництв і не дала ніяких результатів, адже російська сторона не представила об'єктивної інформації про можливе порушення кордону і загибелі людини.

"Враховуючи це, Державна прикордонна служба України звернулася до прикордонного представника Російської Федерації по Бєлгородській і Воронезькій областях з метою провести зустріч заступників прикордонних представників сторін. Водночас російська сторона заявила про проведення одностороннього розслідування і не погодилася на запропоновану зустріч. Її проведення вони вважають передчасним. Крім того, РФ не повідомила, коли така зустріч взагалі може відбутися», - сказав він.

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Демченко підкреслив, що українська сторона зацікавлена в об'єктивній і всебічній перевірці.

"Однак, враховуючи вищевказані обставини, ця ситуація схожа виключно на маніпулювання і приховування інформації та незрозумілі провокаційні дії», - вважає спікер ДПСУ.

Також Демченко не зміг підтвердити інформацію про загибель громадянина України, росіянина за національністю Євгена Голубєва, 1993 року народження. Він пояснив, що російська сторона не повідомила будь-якої інформації про нібито загиблого.

Вбивство українця на російському кордоні: що відомо

4 грудня ФСБ РФ заявила про перестрілку на ділянці кордону з Україною в районі Бєлгородської та Воронезької областей. Зазначалося, що прикордонники припинили незаконну спробу порушення кордону трьома озброєними невідомими. В результаті один з них отримав поранення, не сумісні з життям, а двоє зникли на території України

У ДПСУ заявили, що не фіксували жодних пострілів біля російського кордону і почали перевірку інформації.

На відповідну ділянку кордону України направили додаткові групи прикордонників. Для з'ясування всіх обставин були залучені співробітники взаємодіючих органів. Проте російська сторона не змогла підтвердити факт пострілів і загибелі людини.

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Автор: Денис Прядко