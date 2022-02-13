Стрілянина в кафе сталася в одному з сіл Донецької області.

У справі про відкриту стрілянину в кафе села Гранітне Донецької області затримали кількох військовослужбовців ЗСУ.

Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

За даними слідства, 13 лютого вказані військовослужбовці, перебуваючи на території кафе у Гранітному, вчинили стрілянину із закріпленої зброї.

Внаслідок цього один нацгвардієць та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.

На місці події працюють керівництво та прокурори Волноваського відділу Маріупольської спецпрокуратури об’єднаних сил, слідчі Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області та експерти.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Військовослужбовців Збройних Сил України затримали за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та умисного вбивства двох осіб (п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст.15, п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України).

Про масову стрілянину в Гранітному стало відомо вранці 13 лютого, проте тоді правоохоронці не розкривали деталі щодо затриманих осіб.

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