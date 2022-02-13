Стрілянина в кафе сталася в одному з сіл Донецької області.

У Донецькій області в результаті стрілянини в кафе дві людини загинули, а дві – госпіталізовані.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області, надзвичайна подія сталася близько 00:45 на території кафе в селі Гранітне Волноваського району.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї. За попередньою інформацією, одна людина померла на місці, ще одна – в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували. Правоохоронці затримали двох чоловіків та вилучили зброю.

Розпочато кримінальне провадження ст. 115 ч. 2 п. 1,7 (Умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів), 15 ч. 3 ст. 115 ч. 2 п. 1,7 (Замах на умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що в місті Станиця Луганська Луганської області увечері 12 лютого вибухнуло і загорілося кафе "Мрія", постраждали 12 осіб, вісім з них були госпіталізовані.

Вас також можуть зацікавити новини: