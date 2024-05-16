Харків’янина, який шукав швидкий заробіток, дистанційно завербувала ФСБ.

Правоохоронці затримали 18-річного студента харківського вишу, який допомагав Росії готувати новий наступ на регіон.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, він збирав інформацію про підрозділи Збройних сил України, які залучені до оборони Харкова. Окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківщину.

Зазначається, що для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.

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В спецслужбі поінформували, що у разі виявлення "потрібних" локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на Google-картах для підготовки "звіту" до ФСБ.

СБУ затримала російського агента, коли він фотографував військовий об’єкт, запобігши передачі розвідданих ворогу. Разом з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

За даними слідства, ним виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області. Російські спецслужби звернули увагу на молодого чоловіка як на активного користувача російських Телеграм-каналів, який шукав "швидкий" заробіток.

"Подальша комунікація між ними відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки", - заявили в спецслужбі.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За інформацією Офісу генпрокурора, ворожий агент – студент одного з місцевих вишів.

Він почав спілкуватись із ФСБ з початку 2024 року. За "роботу" на ворога встиг отримати частину коштів у розмірі 10 тис. грн.

Наступ Росії на півночі Харківщини – деталі

10 травня росіяни активізували свої дії на Харківщині. У Міністерстві оборони повідомляли, що російські сили спробували прорвати лінію оборони. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога. Президент Володимир Зеленський та українські військові заспокоїли, що українські сили частково стабілізували ситуацію на півночі Харківської області, що межує з країною-агресором.

Аналітики ISW вважають, що російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області. Ворог планує створити так звану "буферну зону", а не просуватися вглиб регіону.

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