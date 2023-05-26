Йдеться про майно підсанкційного олігарха Олександра Верховського, який входить до найближчого оточення Кремля.

Накладено арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская" вартістю майже один мільярд гривень, який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Як повідомив прес-центр СБУ, Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України.

Зазначається, що риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.

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В спецслужбі поінформували, що арештований траулер є складовою торговельного "флоту" олігарха.

"Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві. Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Однак, співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

В Миколаївській області СБУ затримала ще одного зрадника

Як повідомляв УНІАН, на Миколаївщині СБУ затримала чергового зрадника України, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року.

За вказівкою окупантів він обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони. Зраднику загрожує до 12 років тюрми.

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