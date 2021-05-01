Винуватця смертельної ДТП взято під варту строком на 60 діб.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід водієві Infiniti, з вини якого минулої ночі в ДТП у центрі Києва загинула 18-річна дівчина.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Києві авто на швидкості збило велосипедиста і застрягло на відбійнику (фото)Винуватця смертельної ДТП взято під варту строком на 60 діб. Можливість внесення застави суд своїм рішенням не передбачив.

Як зазначається, водія затримали після аварії. Його дії кваліфіковані за статтею "керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин". Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Наразі встановлюється обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі дії тривають.

Смертельна ДТП у центрі Києва: що відомо

Аварія сталася вночі 1 травня на бульварі Лесі Українки в Києві. 25-річний водій автомобіля Infinity G25 не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, після чого скоїв наїзд на дерево та опору світлофора.

В результаті ДТП загинула 18-річна дівчина, водій та ще одна 19-річна дівчина були госпіталізовані.

Як виявилося, водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Йому вже повідомили про підозру.

За даними заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, водія раніше вже затримували за водіння в нетверезому стані.

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Автор: Аліна Вишневська