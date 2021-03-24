Сьогодні в курортній зоні Одеси виявили повішеним на дереві чоловіка.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, особу загиблого чоловіка поки не встановлено.
Про загибель молодого чоловіка, якого побачили на прибережному схилі неподалік Французького бульвару, поліцію повідомили місцеві жителі.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Зовнішніх ознак насильства на тілі померлого правоохоронці не виявили. Встановлюються обставини події і особа загиблого.
Читайте такожХвиля самогубств: у Києві онкохворий пенсіонер вистрибнув з балкона й загинув - ЗМІ
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.
Тіло буде направлено на судово-медичну експертизу.
У соціальних мережах очевидці повідомляють, що невідомий повісився у районі спуску Канатної дороги.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram