Поліцейські встановлюють обставини загибелі молодика.

Сьогодні в курортній зоні Одеси виявили повішеним на дереві чоловіка.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, особу загиблого чоловіка поки не встановлено.

Про загибель молодого чоловіка, якого побачили на прибережному схилі неподалік Французького бульвару, поліцію повідомили місцеві жителі.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Зовнішніх ознак насильства на тілі померлого правоохоронці не виявили. Встановлюються обставини події і особа загиблого.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.

Тіло буде направлено на судово-медичну експертизу.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що невідомий повісився у районі спуску Канатної дороги.

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Автор: Лариса Козова