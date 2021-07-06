Поліція збирається встановити неподалік меморіалу ще один пост правоохоронців.

Батько іменинниці, котра гучно відсвяткувала свій день народження біля меморіалу героям Небесної Сотні у Львові, пояснив, що організацією заходу займалися її друзі, а для дівчини це стало сюрпризом.

Про це він повідомив у коментарі ТСН.

«Ні я, ні моя донька не знали, що це саме буде відбуватися на оглядовому майданчику меморіалу героям Небесної Сотні. Мені дуже прикро, що так сталося і що наші діти, зокрема донька, в силу різних причин не тільки слухають російську попсу, але й взагалі не замислюються над тими трагічними подіями», – сказав чоловік телефоном журналістам.

Меморіал Небесної Сотні відкрили два роки тому, він розташований на горі з гарною панорамою. Молодь це місце називає «інстаграмним» і часто влаштовує тут вечірки.

Охоронець прилеглої території підтвердив, що втихомирювати молодь доводиться чи не щоночі. Наприклад, у лютому турист з Києва розбив тут скляну огорожу й отримав адмінпротокол за дрібне хуліганство.

«Я до них підійшов, вони мене спокійно вислухали та без конфлікту пішли. Впливати – це тільки виклик поліції, повідомлення за місцем служби», – пояснив чоловік.

Поліція збирається встановити неподалік меморіалу ще один пост правоохоронців.

4 липня у мережі з’явилося відео з гулянки молоді на меморіалі героям Небесної Сотні. Дівчина, котра назвала себе блогером, поділилася кадрами вечірки в Instagram. Підлітки танцювали під російську музику і запалили феєрверки.

За даним фактом слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 "Осквернення пам’ятника" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Автор: Яна Ставська