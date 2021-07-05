Винним загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

У Львові поліція відкрила справу за фактом осквернення меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні.

Про це інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що 4 липня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення, проілюстроване фотографіями та відео, на яких кілька дівчат, під час святкування вісімнадцятиріччя своєї подруги, жительки Львова, запалювали феєрверки та танцювали під музику на меморіалі Героїв Небесної сотні, розташованому на вулиці Підвальній.

За даним фактом слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 "Осквернення пам’ятника" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Як раніше повідомляв УНІАН, львів'янка вирішила з розмахом відсвяткувати власне повноліття й зробила це на меморіалі Героям Небесної сотні. У святкуванні брали участь кілька дівчат. Вони танцювали під російську музику й фотографувалися прямо на меморіалі. Судячи з кадрів, не обійшлося без вживання алкоголю. Завершилося дійство масштабним феєрверком.

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Автор: Світлана Макринська