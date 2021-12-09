Засуджений таким чином хотів помститися знайомому.

П'яний чоловік спалив чотири стоги сіна в Івано-Франківської області. Суд засудив його до трьох років позбавлення волі, а також зобов'язав виплатити майже 65 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що засуджений у стані алкогольного сп'яніння спалив чотири стоги сіна. Майно належали сестрі чоловіка, з яким у підозрюваного був конфлікт.

Під час суду чоловік частково визнав свою провину. За його словами, 18 жовтня 2020 року в селі Гринівка він випивав зі знайомими. Близько 22:00 компанія розійшлася, і він по дорозі додому вирішив підпалити сіно, яке належало сестрі чоловіка, з яким у нього був конфлікт.

Читайте такожВ Одесі у маршрутки з пасажирами під час руху відпало колесо"Вказав, що він готовий понести кримінальну відповідальність за скоєний злочин, проте просить не застосовувати до нього покарання у вигляді реального позбавлення волі. Цивільний позов в частині матеріальної шкоди визнає частково та заперечує задоволення позову про відшкодування моральної шкоди", - зазначено в рішенні суду.

Водночас потерпіла повідомила, що вогонь міг перекинутися на будинок й це дуже сильно налякало її сім'ю. Жінка вимагала покарати винного та стягнути з нього 34734 гривень матеріальної та 70 тисяч гривень моральної шкоди.

Суд визнав підозрюваного винним за частиною 2 статті 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, а також він повинен виплатити 34434 гривень матеріальної та 30 тисяч гривень моральної шкоди.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Закарпатті правоохоронці викрили чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля журналіста регіонального інформаційного агентства.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова