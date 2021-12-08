Затриманому повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна.

На Закарпатті правоохоронці викрили чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля журналіста регіонального інформаційного агентства.

Як повідомляє прес-центр СБУ, ним виявився місцевий житель, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності та було засуджено за вчинення тяжкого злочину.

За даними слідства, на початку грудня цього року зловмисник підпалив автомобіль журналіста, який перебував в Ужгороді.

"Вогонь повністю знищив транспортний засіб, а також частково пошкодив автомобіль його близького родича. Мотивом скоєння злочину стало боргове зобов'язання потерпілого", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Закарпатті співробітниці міськради купили COVID-сертифікати: що їм загрожуєНаразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також перевіряється причетність фігуранта до вчинення інших незаконних дій проти представників ЗМІ.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що в Ужгороді невідомі спалили автівки журналіста Павла Білецького і його дружини. Інцидент стався близько 5-ї ранку. Журналіст пов'язує підпал тільки з професійною діяльністю.

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Автор: Світлана Макринська