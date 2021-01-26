В Одесі чоловік в неадекватному стані розтрощив катаною декілька поверхів житлового будинку. Правоохоронцям вдалося його затримати.
Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.
Інцидент стався сьогодні вночі. До поліції зателефонували схвильовані мешканці однієї з багатоповерхівок на вулиці Левітана.
«Громадяни повідомили про агресивного чоловіка, який озброївшись "катаною" та "заточкою", трощив все на декількох поверхах. Щоб не контактувати з порушником, мешканці зачинились у квартирах та не виходили з них», - йдеться у повідомленні.
Прибувши на місце виклику, патрульні виявили на одинадцятому поверсі будинку агресивного чоловіка з мечем та ножем в руках. Чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння та поводив себе агресивно.
На чисельні вимоги кинути зброю й заспокоїтись, порушник не реагував, тож інспекторам довелося застосувати фізичну силу та кайданки, аби затримати громадянина.
Для проведення необхідних процесуальних дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.
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