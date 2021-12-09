Жінка прийшла захищати свою свекруху, проте замість грошей та вибачень отримала травми.

На Черкащині жінка вирішила підтримати свою свекруху, якій начебто не віддали зарплату у кафе. Проте замість грошей 27-річна невістка отримала травми. Бізнесвумен, до якої вона прийшла з претензіями, взяла вазу та вдарила жінку по голові. Після цього вона ще й тягала її за волосся.

Про це повідомляє видання "Про все".

Інцидент стався 7 грудня у місті Чигирин. 27-річна жінка пішла зі своєю свекрухою до власниці кафе, яка нібито заборгувала 7 тисяч гривень. Бізнесвумен відмовилася віддавати зарплатню, виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку.

"Вона звільнила мою свекруху. Наступного дня ми пішли до неї по виплату. Я залишилась чекати за дверима кабінету. Чула, як свекруху принижувала й кричала на неї. Не витримала й зайшла. Почала все знімати на телефон. Попередила, що покажу на увесь Чигирин, як віддають людям зарплату. Після цього власниця почала кидатись канцелярією та вдарила мене вазою в голову", - розповіла виданню постраждала жінка.

Читайте такожУ Києві пішохід "провчив" водія за обливання з калюжі: все завершилося бійкою та ДТП (відео)Невістка, яка відстоювала позицію свекрухи, отримала травми голови. Бізнесвумен нібито не тільки вдарила її вазою, а ще й тягала за волосся. Постраждала викликала на місце інциденту швидку допомогу, а медики вже викликали поліцію.

Власниця кафе стверджує, що вона стала жертвою провокації. Нині вона нібито також лікується. Жінка каже, що звільнила працівницю, бо та випивала та зривала замовлення.

"Я не думала, що це все переросте у конфлікт. Завжди намагаюсь нормально поговорити. На жаль, вийшло так, що я запустила в неї… Мене це не прикрашає і я шкодую. Та я теж постраждала. Хотіла викликати охорону. В мене вибили телефон з рук. Коли нагнулась підняти, отримала удар", - каже бізнесвумен, яка готова захищатись у суді.

Постраждала, яка отримала вазою по голові, теж планує судитися. Вона звернулася до поліції та хоче покарати бізнесвумен. Нині усі деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

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Автор: Поліна Кузенко