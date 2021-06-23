Вона порадила патрульним "поймати реально преступника".

У Білій Церкві патрульні затримали жінку, яка сіла за кермо у п'яному стані.

Відео опублікував Київ Оперативний у Facebook.

Небайдужий чоловік помітив, що за кермом автівки перебуває нетвереза жінка. Він викликав патрульних, а сам рушив за нею.

Пізніше правоохоронці затримали її. Жінка незв'язно розмовляла та трималася за двері автомобіля. Вона нецензурно лаялася в сторону патрульних, які намагалися її заспокоїти.

Читайте такожКиянин "колекціонував" удома прокатні велосипеди (фото)Також жінка намагалася видерти телефон з рук людини, яка знімала інцидент.

В кінці відео вона обматюкала правоохоронців та порадила їм "поймати реально преступника".

"На щастя, вона була помічена небайдужим громадянином, який передав інформацію про нетверезу кермувальницю поліції та прослідував за нею. Через досить короткий проміжок часу її було зупинено. Тест на приладі Драгер пройти відмовилася, та й навряд змогла б…", - йдеться у повідомленні.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

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Автор: Людмила Жерновська