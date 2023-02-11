Перед цим 46-річний житель міста погрожував продавчині гранатою, вдарив потерпілу і втік, але його особу було встановлено.

У Броварах затримали хулігана з цілим рюкзаком зброї.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. "Хуліган із Броварів погрожував продавцю гранатою, вдарив потерпілу і втік. Наші поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком "сюрпризів". 9 гранат, пістолет, 2 автомати - саме так нападник і розгулював містом. Бачимо, що цьому 46-річному лиходію бракує не лише чемності, ще й елементарної правосвідомості", - зазначив Нєбитов.

Він повідомив, що наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Відео дня

За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення. Подальшу його долю визначить суд.

Інциденти зі зброєю

У січні на Миколаївщині затримали чоловіка, у якого в гаражному підвалі знайшли справжній арсенал. Він ховав автомат Калашникова, набої та гранати, повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області. Під час обшуку домоволодіння чоловіка правоохоронці виявили та вилучили автомат Калашникова, два магазини з 60 набоями до нього та дві гранати із запалами - Ф-1 та РГД-5.

Вас також можуть зацікавити новини: