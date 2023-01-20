Вилучену зброю направили на експертизу.

На Миколаївщині затримали чоловіка, у якого в гаражному підвалі знайшли справжній арсенал. Він ховав автомат Калашникова, набої та гранати, повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Так, слідчі отримали інформацію про те, що житель міста Вознесенськ зберігає у себе вдома зброю. Під час обшуку домоволодіння чоловіка правоохоронці виявили та вилучили автомат Калашникова, два магазини з 60 набоями до нього та дві гранати із запалами - Ф-1 та РГД-5. За даними поліції, зброю було знайдено у підвальному приміщенні гаража.

"Увесь арсенал озброєння поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження", - йдеться в повідомленні.

Наразі 58-річному жителю Вознесенська повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Його затримано, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Інциденти на Миколаївщині

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Миколаєвом чоловік продавав награбоване окупантами майно українців. На своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену рашистами з міських магазинів. Наприкінці грудня в області у чоловіка в руках вибухнула міна. Її він показував знайомому.

Також правоохоронці затримали колаборанта, який був "шишкою" під час російської окупації. Зловмисник передавав майно, вкрадене у громадян, на потреби загарбників. 18 січня стало відомо, що у Миколаївській області трапилася жахлива ДТП. Загинули 5 осіб, серед них - 2 маленькі дівчинки.

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