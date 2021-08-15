За попередньою інформацією, в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші.

У Дніпрі через вибух у будинку загинули дві людини.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в будинку в Центральному районі міста.

В повідомленні сказано, що сьогодні близько 08:50 до поліції надійшло повідомлення про вибух у житловому приміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі м. Дніпро.

"Внаслідок події загинули чоловік та жінка, які на момент вибуху знаходились в квартирі. За попередньою інформацією, в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші", – зазначають в поліції.

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На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та представники газової служби.

Також зазначається, що вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 115 (з поміткою – нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Автор: Надя Пришляк