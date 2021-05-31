Під час бійки один із опонентів отримав травму, а потім прозвучало кілька пострілів.

У понеділок, 31 травня, в Печерському районі міста Києва між двома чоловіками стався словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Подія сталася на вулиці Глазунова, пише OBOZREVATEL.

Повідомляться, що під час бійки один з опонентів отримав травму, а потім прозвучало кілька пострілів.

Правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту зі стріляниною в Печерському районі Києва. На місці працює оперативно-слідча група та наряди поліції, повідомляє прес-служба Національної поліції України в Києві.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників події.

Відомо, що один з учасників конфлікту зник з місця події на автомобілі Mercedes, а правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена", пише Цензор.НІ.

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Автор: Олег Давигора