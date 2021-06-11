Постраждала пасажирка іномарки.

У центрі Одеси автомобіль BMW на великій швидкості врізався в огорожу і вилетів на приморські схили.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні вночі.

Як зазначається, водій BMW, рухаючись вулицею Канатною, не вибрав безпечну швидкість, в результаті чого врізався в огорожу, яка через сильний удар отримала значні пошкодження, а машина з людьми вилетіла на приморські схили.

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В результаті ДТП, постраждала пасажирка іномарки - 34-річна жінка доставлена в лікарню.

"35-річний водій автомобіля направлений на медогляд для встановлення стану сп'яніння», - додали в прес-службі.

На місці події працював слідчий.

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Автор: Лариса Козова