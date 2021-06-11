У центрі Одеси автомобіль BMW на великій швидкості врізався в огорожу і вилетів на приморські схили.
Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні вночі.
Як зазначається, водій BMW, рухаючись вулицею Канатною, не вибрав безпечну швидкість, в результаті чого врізався в огорожу, яка через сильний удар отримала значні пошкодження, а машина з людьми вилетіла на приморські схили.
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В результаті ДТП, постраждала пасажирка іномарки - 34-річна жінка доставлена в лікарню.
"35-річний водій автомобіля направлений на медогляд для встановлення стану сп'яніння», - додали в прес-службі.
На місці події працював слідчий.
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