У центрі Одеси водій Hyundai на пішохідному переході збив трьох юнаків і зник з місця ДТП.
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Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, 3 квітня на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля Олександрівського скверу (Приморський район міста).
Як з'ясувалося, водій автомобіля Hyundai збив трьох людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, і зник з місця пригоди. В результаті аварії 19-річного і двох 18-річних юнаків, які дістали травми, доставили до лікарні.
Патрульні опитали свідків пригоди і встановили напрямок, у якому поїхав порушник. Орієнтування на затримання автомобіля передали всім екіпажам патрульної поліції.
При обстеженні вулиць міста патрульні виявили автомобіль з характерним пошкодженням лобового скла.
«Спілкуючись з інспекторами, водій зізнався, що скоїв ДТП і зник з місця пригоди», - йдеться в повідомленні.
Для з'ясування всіх обставин пригоди водія передали поліції.
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