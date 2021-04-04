Патрульні розшукали зловмисника і передали його слідчим.

У центрі Одеси водій Hyundai на пішохідному переході збив трьох юнаків і зник з місця ДТП.

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Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, 3 квітня на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля Олександрівського скверу (Приморський район міста).

Як з'ясувалося, водій автомобіля Hyundai збив трьох людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, і зник з місця пригоди. В результаті аварії 19-річного і двох 18-річних юнаків, які дістали травми, доставили до лікарні.

Патрульні опитали свідків пригоди і встановили напрямок, у якому поїхав порушник. Орієнтування на затримання автомобіля передали всім екіпажам патрульної поліції.

При обстеженні вулиць міста патрульні виявили автомобіль з характерним пошкодженням лобового скла.

«Спілкуючись з інспекторами, водій зізнався, що скоїв ДТП і зник з місця пригоди», - йдеться в повідомленні.

Для з'ясування всіх обставин пригоди водія передали поліції.

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Автор: Лариса Козова