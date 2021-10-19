Захисники підозрюваних оскаржували їхнє тримання під вартою.

У Чернігові апеляційний суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою чотирьох підозрюваних у вбивстві поліцейського.

Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, Чернігівський апеляційний суд підтримав позицію обласної прокуратури і залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чотирьох підозрюваних, серед яких троє неповнолітніх, у вбивстві поліцейського в Чернігові.

Їм інкримінують вчинення умисного вбивства (п. 12. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), а також незакінчений замах на вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Читайте такожНа Рівненщині водій збив на "зебрі" візочок з немовлям: моторошна ДТП потрапила на відео"Деснянський районний суд м. Чернігова задовольнив клопотання прокурора, застосувавши до підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисники підозрюваних намагалися оскаржити рішення суду першої інстанції щодо тримання їх підзахисних під вартою", - зазначили в Чернігівській обласній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, чотирьом жителям Чернігова, які підозрюються у вбивстві поліцейського, 13 жовтня повідомили про нову підозру.

Вбивство поліцейського у Чернігові: що відомо

Уночі 2 жовтня в Чернігові група молодих людей побила двох поліцейських. Внаслідок цього один із них - 30-річний Артур Єрохін - загинув. За життя другого боролися лікарі.

Як стало відомо, троє з чотирьох затриманих - неповнолітні. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною нападу стало зауваження, яке правоохоронці зробили компанії молоді в супермаркеті. Підлітки вирішили помститися. Один з учасників знімав побиття на телефон.

У загиблого залишилися дружина Вероніка і діти - Святослав та Кароліна.

Автор: Ірина Синельник