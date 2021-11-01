На прохання представників мобільних груп місцеві посадовці відмовлялися пред’явити свої сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

У Чернівцях правоохоронці склали адміністративні протоколи на два ресторани у центрі міста, в яких обідали місцеві чиновники, які на вимогу представників мобільних груп відмовились продемонструвати сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомила заступниця начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Анжела Косован на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, сьогодні під час перевірки мобільної групи Держпродспоживслужби спільно з Національною поліцією, у ресторані "Незабаром" голова Чернівецької районної ради Руслан Домніцак відмовився пред’явити правоохоронцям сертифікат про вакцинацію від коронавірусу для підтвердження законного перебування на території закладу.

"Як виявилось, що сертифікату немає та вакцинуватись вони навіть не збираються. Але разом з тим, пан Домніцак переписав прізвище поліціянта та почав телефонувати "кому треба", щоб закрити перевірку", – повідомила Косован.

Читайте такожCOVID-сертифікат можуть анулювати: у МОЗ назвали умовуОкрім того, за повідомленням посадовиці, у ресторані "Панська гуральня" представники мобільної групи зафіксували відмову директора департаменту урбаністики та архітектури міськради Андрія Тимофійчука пред’явити ковід-сертифікат.

"На заклади на місці були складені протокол про адміністративне правопорушення", – повідомила Анжела Косован.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області діє "жовта" зона карантинних обмежень. У зв’язку із значним рівнем поширення коронавірусної інфекції, з 1 листопада усі школи регіону відправили на дистанційну форму навчання.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Микола Кобилюк