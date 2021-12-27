Постраждала намагалася самостійно загасити пожежу.

У Чернівцях рятувальники встановлюють причини пожежі на території Різдвяного майданчика на Соборній площі.

Як повідомив керівник прес-служби ДСНС в Чернівецькій області Сергій Бабчук, інцидент у центрі міста трапився приблизно о шостій годині ранку, повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Так, за інформацією рятувальників, пожежа виникла не в дерев’яному будиночку, а поряд із ним. Неподалік стояла компанія молодих дівчат. Одна з них намагалася загасити пожежу, внаслідок чого вогонь перекинувся на верхній одяг постраждалої.

Читайте такожНа вокзалі Львова загорівся пасажирський вагон (фото)Як зазначив Бабчук, наразі причини та всі обставини пожежі встановлюються.

Швидка допомога, яка прибула на місце події, госпіталізувала постраждалу до лікарні.

Нагадаємо, моторошний випадок стався в окупованому Луганську. Під час відкриття новорічної ялинки запущений феєрверк потрапив прямо в натовп. Людям довелося тікати та ховатися, щоб врятуватися від піротехніки.

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