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У Чернівцях водій відігрівала тролейбус факелом, бо той відмовлявся їхати.
Інцидент зняли свідки, передає ТСН.
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На кадрах видно, як жінка у незвичний спосіб ремонтує транспорт. Тролейбус, який почав видавати дивні звуки, кермувальниця зупинила посеред маршруту, запідозрила, що двигун замерз, і вирішила його прогріти.
Водій запалила тканину і почала махати біля двигуна. У цей час салон був заповнений пасажирами. Люди обурились, нарікали на відкритий вогонь та порушення правил безпеки.
У Чернівцях водійка тролейбуса відігрівала двигун запаленою тканиною
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