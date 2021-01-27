Водій запалила тканину і почала махати біля двигуна.

У Чернівцях водій відігрівала тролейбус факелом, бо той відмовлявся їхати.

Інцидент зняли свідки, передає ТСН.

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На кадрах видно, як жінка у незвичний спосіб ремонтує транспорт. Тролейбус, який почав видавати дивні звуки, кермувальниця зупинила посеред маршруту, запідозрила, що двигун замерз, і вирішила його прогріти.

Водій запалила тканину і почала махати біля двигуна. У цей час салон був заповнений пасажирами. Люди обурились, нарікали на відкритий вогонь та порушення правил безпеки.

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Автор: УНІАН