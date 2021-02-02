Стовп обвалився під час роботи співробітників "Міськзеленбуду", які обрізали гілки дерев.

На проспекті Героїв У Дніпрі електроопора впала на припаркований легковий автомобіль Mazda.

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Як повідомляє Telegram-канал "ХД"», інцидент пов'язаний з роботою працівників «Міськзеленбуду», які обрізали у дворі гілки дерев.

"Під час робіт електроопора впала на припаркований поруч автомобіль. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Там же опубліковано фото і відео з місця інциденту. Судячи з них, авто отримало серйозні ушкодження.

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Автор: УНІАН