У Дніпрі бетонний стовп зламав машину / t.me/hyevuy_dnepr
На проспекті Героїв У Дніпрі електроопора впала на припаркований легковий автомобіль Mazda.
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Як повідомляє Telegram-канал "ХД"», інцидент пов'язаний з роботою працівників «Міськзеленбуду», які обрізали у дворі гілки дерев.
"Під час робіт електроопора впала на припаркований поруч автомобіль. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Там же опубліковано фото і відео з місця інциденту. Судячи з них, авто отримало серйозні ушкодження.
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